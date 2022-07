“Ecco con che partito”. Francesco Totti candidato, dopo il gossip la voce sulle elezioni (Di martedì 26 luglio 2022) È uno dei più grandi ed indiscussi simboli di Roma, il popolo lo acclama come un santo. La sua ormai ex moglie, a molti fa ancora male pensarlo, Ilary Blasi, lavora per Mediaset ed è una delle migliori amiche di Silvia Toffanin, compagno di Pier Silvio Berlusconi. Così, il Pd avrebbe pensato, perché non candidare Francesco Totti alle elezioni? Non è uno scherzo, più che altro è ancora necessario parlare di una indiscrezione che arriva direttamente da Il Tempo, che nelle ultime ore è poi stata riportata a gran voce da numerose altre testate. Sembra che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il partito democratico, abbiano in mente l’idea di far affacciare Francesco Totti alla politica. Francesco Totti ... Leggi su tuttivip (Di martedì 26 luglio 2022) È uno dei più grandi ed indiscussi simboli di Roma, il popolo lo acclama come un santo. La sua ormai ex moglie, a molti fa ancora male pensarlo, Ilary Blasi, lavora per Mediaset ed è una delle migliori amiche di Silvia Toffanin, compagno di Pier Silvio Berlusconi. Così, il Pd avrebbe pensato, perché non candidarealle? Non è uno scherzo, più che altro è ancora necessario parlare di una indiscrezione che arriva direttamente da Il Tempo, che nelle ultime ore è poi stata riportata a granda numerose altre testate. Sembra che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e ildemocratico, abbiano in mente l’idea di far affacciarealla politica....

