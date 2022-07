È Nato il nuovo concetto strategico. Il live talk di Airpress (Di martedì 26 luglio 2022) “L’area euro-atlantica non è in pace”. È così che lo Strategic concept inizia a descrivere l’ambiente strategico dell’area euro-atlantica, la cui sicurezza è minata dalla concorrenza e dall’instabilità dilagante. A fine giugno, al vertice di Madrid, i capi di Stato e di governo della Nato hanno approvato il nuovo concetto strategico, che succede quello adottato nel 2010 a Lisbona e definisce le priorità, i compiti e gli approcci dell’Alleanza per il prossimo decennio. Lo Strategic concept descrive l’ambiente di sicurezza che l’Alleanza deve affrontare, riafferma i suoi valori ed enuncia lo scopo principale della Nato di garantire la difesa collettiva. Inoltre, ribadisce quelli che sono i tre compiti fondamentali della Nato: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) “L’area euro-atlantica non è in pace”. È così che lo Strategic concept inizia a descrivere l’ambientedell’area euro-atlantica, la cui sicurezza è minata dalla concorrenza e dall’instabilità dilagante. A fine giugno, al vertice di Madrid, i capi di Stato e di governo dellahanno approvato il, che succede quello adottato nel 2010 a Lisbona e definisce le priorità, i compiti e gli approcci dell’Alleanza per il prossimo decennio. Lo Strategic concept descrive l’ambiente di sicurezza che l’Alleanza deve affrontare, riafferma i suoi valori ed enuncia lo scopo principale delladi garantire la difesa collettiva. Inoltre, ribadisce quelli che sono i tre compiti fondamentali della: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione ...

GenoaCFC : ?? Güven Yalçin è un nuovo giocatore del Genoa. Giovane di talento ed esperienza, l’attaccante turco è nato a Düssel… - Leoncina1971 : RT @MaurizioNegron3: Sono nato libero e voglio morire libero. #NoGreenPass no nuovo ordine mondiale... No progetto Colao... Non voglio esse… - AncoraItalia22 : @Elena81353537 #IONONVOTO è un suicidio politico sociale, è dare il Paese in mano a chi per decenni lo ha distrutto… - pollon92_ : È nato Alessandro ?? sono di nuovo 'zia' ?? - 2014Monaco : RT @ofcs_report: #DIFESA #ITALIA AUMENTA MISSIONI INTERNAZIONALI 40 confermate 4 di nuovo avvio Da rafforzamento fianco est #Nato fino… -