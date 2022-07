TeleBoario : E' morto all'età di 99 anni il vescovo emerito di Brescia Bruno Foresti. Dopo aver guidato la diocesi di Brescia si… - AraberaraTwit : - webecodibergamo : È morto il vescovo emerito Bruno Foresti, aveva 99 anni - GdB_it : È morto il vescovo emerito Bruno Foresti, aveva 99 anni - fabiocrivel : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: i due furono i protagonisti del trattato (estorto) che toglieva agli indiani settentrionali i Blac… -

Negli ultimi giorni le condizioni di salute delemerito avevano subito un peggioramento, mons. Foresti era comunque lucidissimo: nelle ultime ore ha voluto confessarsi come ultima ...È probabile che l'uomo siaper un ictus o un infarto, ma a svelarlo sarà l'autopsia, che ... il luogo in cui si stavano verificando le violenze', ha raccontato ilausiliare di Wabag, mons.Bergamo, 26 luglio 2022 - Diocesi di Bergamo in lutto per la scomparsa dell'arcivescovo Bruno Foresti: fu vescovo di Modena-Nonantola e poi di Brescia. La morte è avvenuta oggi a Predore, a 99 anni co ...Era in una casa di riposo a Gavardo, aveva 99 anni: era il più anziano vescovo vivente. Paterno e anticonformista, si spostava da solo con la sua auto ...