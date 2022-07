FirenzePost : È morto il pianista e compositore Giancarlo Cardini, grande alfiere della musica contemporanea - AnnalisaAntas : @ercivettone1 Ne'Il pianista' di Polansky. Il protagonista si aggira , quasi morto si stenti e irriconoscibile, in… -

Firenze Post

Nel frattempo, ildell'Ambigù muore improvvisamente, e per la Bella Margherita deve ... Terra amara/ Anticipazioni 25 luglio: Yilmaz èNotizia shock per Zuleyha...... di cui Weckl è stato uno dei più importanti compagni di viaggio nella carriera del grande. due atleti del Garden ai Campionati Italiani di Nuotoil decano della Diocesi di Rimini don ... È morto il pianista e compositore Giancarlo Cardini. Era un grande alfiere della musica contemporanea Una figura molto importante, per la vita culturale e musicale anche fiorentina Una figura molto importante, per la vita culturale e musicale anche fiorentina ...Genova - È morto oggi, domenica 24 luglio 2022, all'età di 72 anni Vittorio De Scalzi, cantante, musicista, polistrumentista e compositore, noto soprattutto per aver fondato il gruppo di rock progress ...