E la chiamano estate | odiatela tutti con Santoianni

(Di martedì 26 luglio 2022) La vita sotto casa mia è piuttosto tranquilla. Abito in una zona semicentrale di Milano, in una via solitamente non di passaggio, laterale a una strada piuttosto trafficata, dico solitamente perché alcuni lavori nella via principale, lì a due passi, hanno recentemente portato a un traffico sovradimensionato proprio sotto le finestre di camera mia. La strada molto trafficata in questione, all’altezza di buona parte delle finestre di casa mia, ha come uno sfogo, perché si allarga in una piazza con tanto di giardinetti, alberi molto alti, panchine e giochi per bambini. Ciò non toglie che sia una via piuttosto trafficata, ma siccome sto al settimo piano, non sento né il traffico, né il vociare di chi, magari, passa la serata nella piazza, in cerca di ristoro o di compagnia. Quando arriva l’, succede credo in tutte le città, la gente sembra essere meno serena di ...