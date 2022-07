E alla fine anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: «Non voglio che il mio paese somigli all’Ungheria di Orbán» (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo l’addio di Mariastella Gelmini e di Renato Brunetta le voci su altri abbandoni autorevoli in Forza Italia erano state cancellate da Licia Ronzulli. La pasionaria del Cavaliere, accusata di aver detto «prenditi uno Xanax» alla ministra degli affari regionali, aveva smentito il possibile saluto di Mara Carfagna. Che invece arriva oggi, insieme a un J’Accuse a Berlusconi e al centrodestra. anche se ufficialmente nell’intervista rilasciata a Repubblica dice «tirerò le somme a breve», per la ministra del Sud del governo Draghi «la riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono “ma siete impazziti?”». E ancora: «Ora mi chiedo: ha un ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo l’addio di Mariastella Gelmini e di Renato Brunetta le voci su altri abbandoni autorevoli inerano state cancellate da Licia Ronzulli. La pasionaria del Cavaliere, accusata di aver detto «prenditi uno Xanax»ministra degli affari regionali, aveva smentito il possibile saluto di. Che invece arriva oggi, insieme a un J’Accuse a Berlusconi e al centrodestra.se ufficialmente nell’intervista rita a Repubblica dice «tirerò le somme a breve», per la ministra del Sud del governo Draghi «la riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putincrisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono “ma siete impazziti?”». E ancora: «Ora mi chiedo: ha un ...

