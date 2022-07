Dybala: ''Zaniolo? Ci ho parlato, ma il suo futuro dipende da lui'' (Di martedì 26 luglio 2022) In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, Paulo Dybala ha detto la sua sul futuro di Nicolò ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) In occasione della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma, Pauloha detto la sua suldi Nicolò ...

marcoconterio : ?????? Non solo il grande colpo Paulo Dybala. La #Roma ha riattivato i contatti per Andrea Belotti, svincolatosi dopo… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: #Dybala su #Zaniolo: 'Ho parlato con lui e la scelta sul futuro spetta solo a lui. Tutti vorremmo avere grandi giocatori… - Robecho1 : @aleoricchio @aleaus81 Alessà co tutta la bona volontà ma era una domanda inadeguata e fuori luogo Puoi fare una do… - FedeTrava10 : @Gianix94 @jordancs580 1 Dybala non è stato mandato via esclusivamente per il ruolo ma per costo annuo e per proble… - ZonaBianconeri : RT @Memphis_213: Presentazione dell’acquisto più importante degli ultimi 21 anni ed uno dei più grandi di sempre… Domande su: - #Inter - #M… -