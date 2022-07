Dybala: «La clausola nel contratto? Spero che quello che succederà in futuro faccia felici tutti» (Di martedì 26 luglio 2022) Paulo Dybala ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Roma. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Credo sia presto di parlare di scudetto, in questo momento. La Roma ha vinto un trofeo, l’anno scorso, molto importante per avere più ambizione in futuro. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. A tutti piace vincere, dev’essere il nostro obiettivo. Pensare a ogni gara, poi vedremo come siamo messi per obiettivi più importanti. Ci sono squadre più avanti di noi per la lotta scudetto, dobbiamo lavorare con serenità”. Si è sentito scaricato da Marotta? “Da quando è scaduto il contratto con la Juventus abbiamo parlato con tante squadre. I giornalisti hanno parlato di alcune squadre in particolare, ho un rapporto molto bello con Marotta. Molte squadre si sono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Pauloha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore della Roma. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Credo sia presto di parlare di scudetto, in questo momento. La Roma ha vinto un trofeo, l’anno scorso, molto importante per avere più ambizione in. È cresciuta molto in questi anni, con i giocatori arrivati insieme a Mourinho. Apiace vincere, dev’essere il nostro obiettivo. Pensare a ogni gara, poi vedremo come siamo messi per obiettivi più importanti. Ci sono squadre più avanti di noi per la lotta scudetto, dobbiamo lavorare con serenità”. Si è sentito scaricato da Marotta? “Da quando è scaduto ilcon la Juventus abbiamo parlato con tante squadre. I giornalisti hanno parlato di alcune squadre in particolare, ho un rapporto molto bello con Marotta. Molte squadre si sono ...

