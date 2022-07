Dybala day live al Colosseo quadrato: già 3.000 tifosi in estasi per la presentazione della Joya (Di martedì 26 luglio 2022) Dybala day al Colosseo quadrato, la diretta. I tifosi della Roma possono celebrare il nuovo acquisto, fiore all'occhiello della campagna acquisti orchestrata da Tiago Pinto e dalla... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 luglio 2022)day al, la diretta. IRoma possono celebrare il nuovo acquisto, fiore all'occhiellocampagna acquisti orchestrata da Tiago Pinto e dalla...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Pogba si è rotto ?? È il #Dybala day: #Roma si ferma ?? Il bl… - AliprandiJacopo : #Dybala Day: visite terminate, ora nel resort per incontrare #Mourinho e la squadra. E naturalmente la tanto attesa… - PagineRomaniste : LIVE - #Dybala Day, al via la presentazione a Palazzo Fendi: si alzano i primi cori per la Joya - FOTO e VIDEO… - ilmessaggeroit : Dybala day al Colosseo quadrato: già 3.000 tifosi in estasi per la presentazione della Joya - JRDELMAS : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Pogba si è rotto ?? È il #Dybala day: #Roma si ferma ?? Il blitz di #Si… -