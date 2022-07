Dybala a Trigoria | “Voglio continuare a vincere E’ presto per lo scudetto”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma – Presentato ufficialmente ail nuovo attaccante della Roma. Entusiasti i tifosi giallorossi di Pauloche ricambia lo stesso affetto, dall’annuncio del suo acquisto: “Sono alla Roma per– ha detto in conferenza stampa – ma èper parlare di. Mourinho e la società mi hanno dato certezze. Non mi sono sentito tradito dall’Inter”. “La Juve mi ha detto che non facevo parte del progetto – ha proseguito – ma se segno con loro non esulto. Zaniolo? Non posso intromettermi nel suo futuro”. Questa sera alle 21 si svolgerà la presentazione evento all’Eur. Il Colosseo Quadrato farà da sfondo. LIVE La conferenza stampa di presentazione di Paulohttps://t.co/NuNeqxk6n4 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2022 ? ...