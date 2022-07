Draghi “Governo non si ferma, ancora tanto da fare” (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso dell'incontro di stamane con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell'artigianato, ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza, per fronteggiare la flessione dell'economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa. Secondo quanto si apprende, il presidente è determinato a portare aventi le attività del Governo che “non si fermano, l'Esecutivo ha ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase”. Da parte dei rappresentanti delle categorie presenti è stato espresso apprezzamento al presidente Draghi per il lavoro instancabile e per il prestigioso e appropriato collocamento internazionale ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Marionel corso dell'incontro di stamane con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell'artigianato, ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza, per fronteggiare la flessione dell'economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa. Secondo quanto si apprende, il presidente è determinato a portare aventi le attività delche “non sino, l'Esecutivo hadasempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase”. Da parte dei rappresentanti delle categorie presenti è stato espresso apprezzamento al presidenteper il lavoro instancabile e per il prestigioso e appropriato collocamento internazionale ...

fattoquotidiano : Sondaggio di Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana… - GiovaQuez : 'Draghi non ha fatto il salario minimo e questo governo è in carica da 18 mesi'. Con il Conte I e Conte II, il M5S… - chedisagio : Il PD non vuole più un'alleanza con Conte perché ha tolto la fiducia al governo Draghi. Il PD vuole un'alleanza con… - Brigante1959 : RT @Napalm51: Vorrei ricordare a tutti che le misure prese dal governo Draghi sono cancellabili oggi stesso. In quel governo ci sono i part… - lindaeciao : RT @fabcet: Misteriosamente finito il governo Draghi i TG riscoprono il problema degli sbarchi e di Lampedusa con 5 volte il numero di ospi… -