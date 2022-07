Dottor Simone Calandra | Acustica Siel | “non solo apparecchi acustici L’audioprotesista si occupa anche della protezione dell’udito”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Auricolari certificati e personalizzati per posti di lavoro rumorosi, per i musicisti, per i piloti, i runners eper gli arbitri professionisti. Sono numerosi gli ambiti in cui opera un audioprotesista. Parma, 26/07/2022 – Eccessiva esposizione ai suoni troppo forti e alla musica ad alto volume in discoteca, ai concerti, in macchina o in cuffia. Sono questi i principali motivi che portano sempre più persone nel mondo a soffrire di deficit uditivi,tra i più giovani. Questo aspetto ha portato l’Organizzazione MondialeSanità a prevedere che, a causa di abitudini di ascolto non sicure, oltre un miliardo di giovani nel mondo potrebbe essere a rischio di perdita. Tra le raccomandazioni che l’Oms suggerisce per preservare l’udito ci sono l’utilizzo di auricolari/cuffie ben ...