Dopo le primarie tutto da ridiscutere Unico punto fermo Caterina Chinnici

(Di martedì 26 luglio 2022) Quanto sarà largo il campo? Si aggregheranno, come pare, Azione Italia Viva e +Europa? Ci sarà spazio per il Mpa di Raffaele Lombardo? E in questo caso, Claudio Fava con L'articolo proviene da il manifesto.

ACmcoppola : @luxibar Infatti!Conte gioca sporco,è evidente!Già durante le votazioni del PDR si evidenziò la mancanza di lealtà… - ACmcoppola : @Claudio74814597 @AlvisiConci Ma perché Conte offre garanzia di fedeltà e coerenza? Ma davvero?. Ha sentito le sue… - TV7Benevento : Elezioni: Richetti (Az.), 'da Verdi e sinistra insulti inaccettabili, Pd che dice? - - TV7Benevento : M5S: Grillo chiude anche su 'rotazione', stop candidature dopo 2 mandati, anche Ue o regione -… - captainale_ : Incommentabile porca miseria io non ce la faccio a vedere anche la campagna elettorale italiana dar merda alle pers… -

Il vincitore di queste, iniziate con l'elezione dei finalisti da parte del gruppo parlamentare conservatore alla Camera dei Comuni, sarà proclamato il 5 settembre,la pausa ...Confusione massima in Sicilia, dovelevinte da Chinnici (Pd), i 5 stelle che pure hanno partecipato con Floridia, fanno come se nulla fosse stato e vogliono correrere da soli. Tra i ...Noi siamo per il campo progressista, anche allargato. Contatti di tipo istituzionale non ne sono mancati, con il Pd locale che mantiene costanti rapporti con i referenti romani, nel governo, che hanno ...Nel pronto soccorso di Formia alla paziente prescritti farmaci per il Coronavirus , poi le dimissioni. La donna aveva detto: «Ho dolore al torace e al braccio sinistro». Disposto un audit clinico ...