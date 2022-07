"Dopo 41 giorni di coma profondo": Santanchè, il dramma del padre e un finale miracoloso (Di martedì 26 luglio 2022) Si parla di eutanasia a L'Aria Che Tira e Daniela Santanchè sfrutta gli ultimi minuti della puntata di martedì 26 luglio per raccontare una vicenda privatissima. Sostenendo la sua posizione sul fine vita, la senatrice di Fratelli d'Italia replica a Peter Gomez: "Guardi, le dico una cosa molto veloce". Inizia così il commosso ricordo: "Ho vissuto questa esperienza in famiglia - spiega in collegamento con Francesco Magnani su La7 -. Mio padre era andato in terapia intensiva, era morto e i medici ci dissero che sarebbe stato un vegetale a soli 69 anni". La Santanchè tocca nel profondo anche Gomez, che subito si mostra sconvolto. E ancora: "Io e i miei fratelli ci siamo interrogati molto su cosa fare. Abbiamo voluto aspettare e mio padre, Dopo 41 giorni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Si parla di eutanasia a L'Aria Che Tira e Danielasfrutta gli ultimi minuti della puntata di martedì 26 luglio per raccontare una vicenda privatissima. Sostenendo la sua posizione sul fine vita, la senatrice di Fratelli d'Italia replica a Peter Gomez: "Guardi, le dico una cosa molto veloce". Inizia così il commosso ricordo: "Ho vissuto questa esperienza in famiglia - spiega in collegamento con Francesco Magnani su La7 -. Mioera andato in terapia intensiva, era morto e i medici ci dissero che sarebbe stato un vegetale a soli 69 anni". Latocca nelanche Gomez, che subito si mostra sconvolto. E ancora: "Io e i miei fratelli ci siamo interrogati molto su cosa fare. Abbiamo voluto aspettare e mio41di ...

