Donna uccisa a Catania, indaga Procura per minorenni (Di martedì 26 luglio 2022) Una 32enne è stata uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania. Secondo quando si è appreso è stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio. Il suo corpo è ...

