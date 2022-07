Donna uccisa a Catania | indaga la Procura per minorenni

(Di martedì 26 luglio 2022) Una 32enne è statanella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a. Secondo quando si è appreso è stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio, in particolare sul collo e sulla schiena. Il suo corpo è stato trovato a terra dalla polizia avvertita da una telefonata al 112. Il delitto sarebbe stato commesso nella tarda serata di ieri e su cuila squadra mobile. Il fascicolo allaperLa polizia è intervenuta nell'abitazione dopo l'allarme lanciato da un familiare della vittima che riteneva potesse essere in pericolo. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, ma la, madre di due figli maschi, è deceduta poco dopo. Accertamenti della squadra mobile, coordinati dalladistrettuale di ...

Corriere : Donna 32enne uccisa a coltellate a Catania: sospettato un minorenne - palermo24h : Catania, donna uccisa a coltellate sospetti su un minorenne - palermo24h : Catania, donna uccisa a coltellate: sospetti su un minorenne - palermo24h : Catania, donna di 32 anni uccisa nella sua abitazione. Probabilmente coinvolti dei minori - infoitinterno : Catania: donna uccisa a coltellate nella sua casa, tra i sospettati un minorenne -

... così come fatto in tutta Italia, nei cinema, teatri, scuole, consigli comunali, per ricordare che su quella sedia poteva esserci unache invece è stata. ...... coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, sono stati eseguiti sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla, che poi aveva ritirato la ...Una donna di 32 anni è stata uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino, nello storico rione San Cristoforo, a Catania. E' stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio ...La vittoria della collecting Artisti 7607 che raggruppa centinaia di professionisti del cinema e della televisione e di doppiatori che avevano denunciato la ...