Dl aiuti | si va verso sconto benzina fino a fine settembre

(Di martedì 26 luglio 2022) Dovrebbe salire a 12-13 miliardi il decretobis a cui lavora il governo, atteso in Consiglio dei ministri la settimana prossima ma già sul tavolo del Cdm domani, per studiare le coperture. Il provvedimento servirà a prorogareanno gli sconti sulle bollette alle famiglie, i crediti di imposta alle imprese, il taglio di 30 centesimi sulle accise dei carburanti per tirare il fiatoa metà ottobre. Dovrebbe essere inoltre prorogato, ma il condizionale è d’obbligo, il bonus da 200 euro per i redditi sotto il tetto dei 35 mila euro. Il provvedimento sarà al centro degli incontri riprogrammati per domani e mercoledì tra il governo -al tavolo anche il premier Mario Draghi- e le parti sociali. Avanti col taglio delle accise Nel nuovo decretopotrebbe dunque trovare spazio anche ...