(Di martedì 26 luglio 2022) Su Facebookladi una bambina con un lungo testo in cui si dice che è la piccola lasciata morire di stenti dalla madre: ma è una gif caricata alcuni anni fa su una piattaforma

annaritab72 : Lasciatela in pace almeno da morta. Continuano a essere violenti contro di lei. La foto che gira è un fake #Diana - repubblica : Diana, la foto fake della figlia di Alessia Pifferi che gira sul web - rep_milano : Diana, la foto fake della figlia di Alessia Pifferi che gira sul web - IlmondodiMeL : #Libri #Leggere #Mozzafiato Tornano le foto dei nostri lettori. Ecco ‘Attacco a Parigi’ nella borsa di Diana Maria… - etvernvlglw : @sanibubi allora tu le foto di diana me le devi togliere dalla faccia mi hai capita bene -

AD Italia

- Amici dei Bambini In, i peluches lasciati sul cancello della casa in cui vivevaFalcone di Crispiano con l'evento BALLA CHE TI PASSA curato da Dj Antonio M & Giulia (Giovanni ... che avranno tra gli ospiti due amministratori comunali di Milano, ovvero la dott.ssaDE ... 10 rare fotografie d'epoca della Principessa Diana in vacanza