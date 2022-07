Di Marzio: Kim-Napoli, domani la firma. Clausola di 45 milioni valida per l’estero (Di martedì 26 luglio 2022) Questa mattina si è finalmente sbloccato l’affare Kim al Napoli. Il coreano si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio questa mattina scriveva che il difensore dovrebbe firmare un triennale con due anni in opzione e che nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una Clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l’estero. Le ultime notizie pubblicate da Di Marzio riguardano la firma sul contratto: dovrebbe essere apposta domani. Confermata la Clausola valida solo per l’estero: 45 milioni. Prevista per la giornata di domani la firma di Kim sul triennale con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Questa mattina si è finalmente sbloccato l’affare Kim al. Il coreano si è sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart. Il giornalista Sky Gianluca Diquesta mattina scriveva che il difensore dovrebbere un triennale con due anni in opzione e che nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente unapari a 45di eurosolo per. Le ultime notizie pubblicate da Diriguardano lasul contratto: dovrebbe essere apposta. Confermata lasolo per: 45. Prevista per la giornata diladi Kim sul triennale con ...

