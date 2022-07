Di Marzio | Kim al Napoli | oggi le visite mediche

infoitsport : Di Marzio annuncia il giorno dell’arrivo di Kim al Napoli: la data - NapoliAddict : Di Marzio annuncia il giorno dell’arrivo di Kim al Napoli: la data #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio… - napolista : Forse sta finendo la telenovela #Kim: è domani (martedì) il giorno dell’arrivo in Italia Lo scrive Di Marzio. Se a… - Franciwinwar : @_softPizza_ @Idonotcombdolls Però però kim ci hanno preso dopo aver sentito pedullà e di Marzio - FJack02 : @pdf10na @Torrenapoli1 Chiamalo scemo Di Marzio... Sai quanto ha guadagnato tra click e visualizzazioni postando un… -

...per le visite mediche Potrebbe chiudersi a breve la trattativa tra il Napoli eMin - Jae, il coreano è atteso in Italia per le visite mediche. Secondo quanto riportato da Gianluca Di...Difa anche una panoramica dei numeri e delle statistiche diSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio potrebbe essere domani il giorno fissato per l’arrivo e le visite di rito prima della firma e di raggiungere i compagni in ritiro Potrebbe chiudersi a br ...Fumata bianca per il colpo di mercato del Napoli: il difensore Kim atteso presto in Italia per le visite mediche e la firma ...