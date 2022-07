Di Lorenzo nuovo capitano del Napoli, arriva il bellissimo elogio di Mario Rui (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo sarà il nuovo capitano del Napoli per la prossima stagione calcistica. A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Rui, candidato papabile per la fascia, ha espresso tutta la sua solidarietà e la sua stima nei confronti del neo-capitano: “Il nostro capitano è Di Lorenzo ed è stata la scelta più giusta per tutti noi. Lui può fare il capitano alla grande per come si allena, per come gioca, per come si comporta fuori dal campo. Non poteva esserci scelta migliore”. FOTO GETTY – Di Lorenzo Napoli Mario Rui, quindi, incorona Di Lorenzo e lascia spazio a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo l’addio diInsigne, Giovanni Disarà ildelper la prossima stagione calcistica. A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss KissRui, candidato papabile per la fascia, ha espresso tutta la sua solidarietà e la sua stima nei confronti del neo-: “Il nostroè Died è stata la scelta più giusta per tutti noi. Lui può fare ilalla grande per come si allena, per come gioca, per come si comporta fuori dal campo. Non poteva esserci scelta migliore”. FOTO GETTY – DiRui, quindi, incorona Die lascia spazio a ...

