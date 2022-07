Decreto Aiuti bis, il Cdm prevede un intervento da 14,3 miliardi. Confartigianato: “Meglio il bonus che il taglio dell’Iva” (Di martedì 26 luglio 2022) Il Decreto Aiuti bis – atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana – ammonterà a 14,3 miliardi di euro. È la stima emersa nel corso del Cdm di martedì mattina, in cui si è discusso appunto delle coperture del provvedimento di sostegno a famiglie e imprese. Nei primi sei mesi dell’anno, si è registrato un miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica, con l’indebitamento per il 2022 che “al momento” risulterebbe “inferiore di 0,8 punti” di Pil rispetto alle stime, ha spiegato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, durante la relazione sull’assestamento. Il deficit sarebbe quindi inferiore “di circa 14,3 miliardi, interamente dovuto alle maggiori entrate”. Questi “spazi finanziari” saranno “destinati” al nuovo Decreto Aiuti, ha precisato il titolare del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Ilbis – atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana – ammonterà a 14,3di euro. È la stima emersa nel corso del Cdm di martedì mattina, in cui si è discusso appunto delle coperture del provvedimento di sostegno a famiglie e imprese. Nei primi sei mesi dell’anno, si è registrato un miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica, con l’indebitamento per il 2022 che “al momento” risulterebbe “inferiore di 0,8 punti” di Pil rispetto alle stime, ha spiegato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, durante la relazione sull’assestamento. Il deficit sarebbe quindi inferiore “di circa 14,3, interamente dovuto alle maggiori entrate”. Questi “spazi finanziari” saranno “destinati” al nuovo, ha precisato il titolare del ...

sebmes : È stato il M5S, non votando la fiducia sul decreto Aiuti, a provocare la caduta di Draghi. Per sperare di battere… - Adnkronos : Il decreto #aiuti bis per prorogare sconti su bollette e carburante. - telodogratis : Dl aiuti, in Cdm stima del prossimo decreto sale a 14,3 miliardi - fattoquotidiano : Decreto Aiuti bis, il Cdm prevede un intervento da 14,3 miliardi. Confartigianato: “Meglio il bonus che il taglio d… - repubblica : Cdm, nuovo decreto Aiuti: le risorse destinate per sostenere imprese e famiglie salgono a 14.3 miliardi -