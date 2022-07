Decreto Aiuti Bis: bonus 200 euro rinnovato, aiuti su pane e pasta. Le novità (Di martedì 26 luglio 2022) È in arrivo il Decreto aiuti bis con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Stando al nuovo assestamento di bilancio che tiene conto delle maggiori entrate dello Stato, per il nuovo Decreto è previsto lo stanziamento di circa 12-13 miliardi di euro, senza ricorrere a misure in deficit. Il tesoretto in questione servirà a finanziare diverse misure, tra le quali figura l’azzeramento dell’Iva su prodotti di prima necessità come pane e pasta e la riduzione dell’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce, in base a quanto anticipato dalla vice ministra dell’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio24. Al taglio dell’Iva si dovrebbe aggiungere una nuova erogazione del bonus 200 euro, nonché la proroga dei tagli ... Leggi su leggioggi (Di martedì 26 luglio 2022) È in arrivo ilbis con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Stando al nuovo assestamento di bilancio che tiene conto delle maggiori entrate dello Stato, per il nuovoè previsto lo stanziamento di circa 12-13 miliardi di, senza ricorrere a misure in deficit. Il tesoretto in questione servirà a finanziare diverse misure, tra le quali figura l’azzeramento dell’Iva su prodotti di prima necessità comee la riduzione dell’imposta dal 10 al 5% su carne e pesce, in base a quanto anticipato dalla vice ministra dell’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio24. Al taglio dell’Iva si dovrebbe aggiungere una nuova erogazione del200, nonché la proroga dei tagli ...

