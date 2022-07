Ddl concorrenza, centrodestra spaccato sui balneari. FdI: “Solo noi contrari alle gare”. Forza Italia e Lega danno via libera al testo (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo l’avvertimento lanciato ieri da Giorgia Meloni agli alleati del centrodestra sulla premiership, la coalizione che stando agli ultimi sondaggi ha più chance di vittoria alle elezioni del 25 settembre ora si spacca sui balneari. Facendo a gara, alla vigilia di una campagna elettorale che si giocherà anche tra gli ombrelloni, su chi è più in prima linea per difendere i privilegi della categoria. Le crepe sono emerse plasticamente alla Camera, che ha dato via libera con 345 voti favorevoli e 41 contrari al Ddl concorrenza “depurato” (come concordato dalla ex maggioranza) dalle norme su taxi e ncc. Fratelli d’Italia ha votato contro gli articoli sulla messa a gara delle spiagge e gli indennizzi a chi non otterrà il rinnovo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo l’avvertimento lanciato ieri da Giorgia Meloni agliati delsulla premiership, la coalizione che stando agli ultimi sondaggi ha più chance di vittoriaelezioni del 25 settembre ora si spacca sui. Facendo a gara, alla vigilia di una campagna elettorale che si giocherà anche tra gli ombrelloni, su chi è più in prima linea per difendere i privilegi della categoria. Le crepe sono emerse plasticamente alla Camera, che ha dato viacon 345 voti favorevoli e 41al Ddl“depurato” (come concordato dalla ex maggioranza) dnorme su taxi e ncc. Fratelli d’ha votato contro gli articoli sulla messa a gara delle spiagge e gli indennizzi a chi non otterrà il rinnovo, ...

