Davvero gli italiani sono disaffezionati ai partiti? Se si guarda Facebook, non sembrerebbe (Di martedì 26 luglio 2022) Molto spesso si sente dire dagli italiani che, come cittadini, non si sentono più rappresentati dai partiti politici: sembrerebbero totalmente disaffezionati, senza più fiducia nelle istituzioni. Eppure, secondo quanto riportato da Ansa e DataMediaHub, tutti i partiti hanno visto crescere il numero di persone che seguono la loro pagina Facebook. LEGGI ANCHE >I politici come boomer: Instagram e TikTok, i due grandi sconosciuti I follower delle pagine Facebook dei partiti sono aumentati I dati sono relativi alle fanpage dei partiti dal 19 al 26 luglio 2022, la settimana in cui è caduto il governo Draghi. Il partito con il maggior numero di follower è il Movimento 5 Stelle che supera i 1,5 milioni di ...

