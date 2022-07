Danila Grassi | 29 anni | è pugliese la prima direttrice d’orchestra al festival della Valle d’Itria Domani | teatro Verdi di Martina Franca

(Di martedì 26 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Per lavolta nella storia delè affidata ad una donna l’esecuzione di un titolo d’opera: mercoledì 27 luglio alle ore 21 aldi, saràclasse 1993, a salire sul podio delper la concertazioneScuola de’ gelosi di Antonio Salieri. L’opera, eseguita in forma di concerto, è oggetto dell’attività di formazione dei cantanti allievi dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” e dei giovani musicisti del Conservatorio di ...

... istituzione con la quale il Festival ha attivano una nuova collaborazione, e che formeranno l'ensemble orchestrale diretto da...Ducale in forma di concerto dagli Allievi dell'Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti" e dagli studenti del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli guidati dalla giovane bacchetta diPer la prima volta nella storia del Festival della Valle d'Itria è affidata ad una donna l'esecuzione di un titolo d'opera: mercoledì 27 luglio alle ore 21 al Teatro Verdi di Martina Franca, sarà Dani ...