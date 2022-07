Dal 30 luglio torna il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello (Di martedì 26 luglio 2022) torna il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, la rassegna ideata dal compianto Maestro Gerardo D’Andrea che quest’anno si presenta con delle grosse novità. Lo scorso anno ha avuto luogo l’ultima direzione artistica curata dal suo fondatore, da questa diciannovesima edizione arriva un nuovo direttore artistico: l’attrice e cantante Antonella Morea, che, sin dalla sua creazione, è stata protagonista, ogni anno sul palco del Festival. Sabato 30 luglio, in piazza dei Racconti alle 20,30, il Festival inaugurerà la sua edizione numero 19 – anche se in realtà il Positano Teatro Festival celebra quest’anno i ventidue anni della sua storia – con uno dei suoi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022)il, la rassegna ideata dal compianto Maestro Gerardo D’Andrea che quest’anno si presenta con delle grosse novità. Lo scorso anno ha avuto luogo l’ultima direzione artistica curata dal suo fondatore, da questa diciannovesima edizione arriva un nuovo direttore artistico: l’attrice e cantante Antonella Morea, che, sin dalla sua creazione, è stata protagonista, ogni anno sul palco del. Sabato 30, in piazza dei Racconti alle 20,30, ilinaugurerà la sua edizione numero 19 – anche se in realtà ilcelebra quest’anno i ventidue anni della sua storia – con uno dei suoi ...

