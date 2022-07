“Daje Roma | daje” | la presentazione di Dybala alla Roma è in grande stile | FOTO e VIDEO

(Di martedì 26 luglio 2022) Una serata indimenticabile pere per la. Il club giallorosso ha presentato ufficialmente Paulo, ilcolpo del calciomercato estivo. La compagine di Mourinho si candida ad una stagione daprotagonista, la squadra è nettamente più forte in tutti i reparti. I tifosi sono sempre più al settimo cielo per l’arrivo dell’argentino: in 10.000 hanno atteso la Joya presso il Colosseo quadrato (Palazzo della Civiltà Italiana, all’Eur). “Ero molto curioso di conoscervi e giocare qui aè stato sempre molto difficile. A sentire il vostro calore mi viene voglia di entrare all’Olimpico con voi, sotto la curva”, le parole dell’ex Juventus. “I tifosi ti fanno sentire il calore. Questa è una ...

Entusiasmo straripante al Colosseo quadrato per il saluto di Dybala alle migliaia di tifosi giallorossi presenti: 'Daje Roma!'. Nel pomeriggio la conferenza dell'argentino: 'Sono alla Roma per continuare a vincere, ma è presto per parlare di scudetto. Mourinho e la società mi hanno dato certezze'.