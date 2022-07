Da Telelombardia al PSG | il salto di Luca Cattani

(Di martedì 26 luglio 2022) Chi è? Il Paris Saint-Germain prosegue con la sua ristrutturazione interna. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la dirigenza del club parigino ha deciso di riportare in società l’italiano(40 anni), partito a dicembre per lo Spartak Mosca, dove ricopriva la carica di direttore sportivo.ha rassegnato le dimissioni dal club Calcio e Finanza.

Simfrac : @catty8323 La cricca che parte dalla Gazza e finisce a Telelombardia sostiene ci fosse una 'promessa' di rinnovo a… -

AreaNapoli.it

Destinazione Parigi: il, di questi tempi, è uno dei pochi top club a non avere problemi di ... Fabrizio Biasin, i ntervenuto a, spiega che l'affare non è ancora concluso e che l'ultimo ...... con conseguenze che si stanno vedendo anche sul mercato (vedi il possibile scippo di Renato Sanches da parte del). Fabio Ravezzani ha preso a cuore il tema. Il giornalista ditorna ... Ravezzani: 'Pretende 8 milioni di euro, nessuno lo vuole' In una diretta su Twitch il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani ... Continuate a dirmi ‘lo vuole il mondo’, però io ho sentito che Skriniar lo vuole il PSG, De Ligt o lo vuole il Bayern o lo ...