Da Chiara Ferragni a Hailey Bieber, le vip riscoprono la canotta bianca (Di martedì 26 luglio 2022) Il capo più trendy dell'estate è anche il più semplice e basic che si possa immaginare. Quest'anno a far girare la testa alle fashion addicted è la classica canotta bianca, rubata al guardaroba maschile, per anni ignorata dalla moda e ora riscoperta con tutto il suo potenziale di sensualità. Semplice, fresca e versatile, si rivela perfetta per gli outfit estivi. Le vip non rinunciano a sfoggiarla, tra chi la rende più sexy che mai e chi la indossa anche abbinata al tailleur. Sexy con le trasparenze Vedo-non-vedo per Marica PellegrinelliChiara Ferragni ha scelto la canotta bianca addirittura per festeggiare il suo compleanno (ne abbiamo parlato QUI) a dimostrazione che il trend è lanciato e inarrestabile. E' un modello monospalla Zara leggermente trasparente. Lei la porta senza ...

