Cupra - In pista a Vallelunga con Jordi Gené e la UrbanRebel - VIDEO

(Di martedì 26 luglio 2022) Con 876 punti il teamEKS è in testa alla classifica dell'ETCR, il campionato turismo FIA dedicato alle auto elettriche, a cui partecipa con la eRacer. Nonostante il trionfo nella tappa di(22-24 luglio) del pilota Hyundai Motorsport Mikel Azcona, la Casa catalana ha ampliato il suo distacco dal costruttore asiatico, ora di ben 247 punti. E il suo pilota Adrien Tambay rimane a sua volta al vertice della classifica piloti, dopo averla portata alla vittoria in tutti e quattro i precedenti appuntamenti di questa seconda stagione (la prima edizione ha visto vittorioso proprio il costruttore di Martorell con Mattias Ekström). Ma per noi di Quattroruote, la tappa italiana dell'eTouring Car World Cup è stata soprattutto l'occasione per scendere incon la, finora vista ...

CUPRA_it : Quali parti di un'auto da corsa sono soggette a più calore? Dai un'occhiata alla termografia di #CUPRAeRacer dopo e… -

Quattroruote

... per consentire la pulizia dei detriti dalla. Si è quindi disputata una volata di due giri ... quando ha preso un cartellone pubblicitario sulla parte anteriore della suaLeon Competición. ...L'operazione rosicchia secondi importanti e al rientro inil pilota della#81 si ritrova quarto alla bandiera a scacchi. Una performance al di sotto delle aspettative che spinge i ... In pista a Vallelunga con Jordi Gené e la UrbanRebel - VIDEO - Quattroruote.it La tappa del campionato ECTR, "laboratorio" per le vetture di domani, è stata l’occasione per salire a bordo della concept alle prese con i cordoli: in sostanza, il preludio sportivo del futuro modell ...Il brand spagnolo è in prima linea nel Campionato turismo per auto a zero emissioni (ETCR). Ma il divertimento passa anche per la concept UrbanRebel ...