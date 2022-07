Cristiano Ronaldo è a Manchester: incontro con lo United per ottenere la cessione (Di martedì 26 luglio 2022) Quella di oggi sarà una giornata chiave per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha deciso da diverse settimane di... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Quella di oggi sarà una giornata chiave per il futuro di. Il campione portoghese ha deciso da diverse settimane di...

FrankKhalidUK : Jose Mourinho in the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate. - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo durant ce Mercato : - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - Point_God_11_ : RT @Point_God_11_: Day 74 manifesting Cristiano Ronaldo to @FCBayern - Point_God_11_ : Day 74 manifesting Cristiano Ronaldo to @FCBayern -