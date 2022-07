Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid? Il presidente non lascia dubbi! (Di martedì 26 luglio 2022) Da quando ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto quattro Champions League ed aver deciso di intraprendere un altro percorso, in un altro campionato ed in un contesto tutto nuovo come quello della Juventus, per Cristiano Ronaldo non c’è pace. Dopo aver lasciato anche i bianconeri lo scorso anno, ritornando dove il suo nome è cominciato ad essere un marchio di fabbrica, al Manchester United, il portoghese non ha ritrovato la sua verve soprattutto nella coppa dalle grandi orecchie. Il presidente dell’Atletico Madrid, Cerezo, ha affermato che non ci sono praticamente le condizioni tali per cui il pluripremiato Pallone d’Oro possa vestire anche la maglia dell’altra metà della capitale spagnola. L’attaccante lusitano si allontana così dai Colchoneros, incrementando a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Da quando hato il Realdopo aver vinto quattro Champions League ed aver deciso di intraprendere un altro percorso, in un altro campionato ed in un contesto tutto nuovo come quello della Juventus, pernon c’è pace. Dopo averto anche i bianconeri lo scorso anno, ritornando dove il suo nome è cominciato ad essere un marchio di fabbrica, al Manchester United, il portoghese non ha ritrovato la sua verve soprattutto nella coppa dalle grandi orecchie. Ildell’Atletico, Cerezo, ha affermato che non ci sono praticamente le condizioni tali per cui il pluripremiato Pallone d’Oro possa vestire anche la maglia dell’altra metà della capitale spagnola. L’attaccante lusitano si allontana così dai Colchoneros, incrementando a ...

DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo si è visto rifiutare dal Manchester United la cessione, e ha controrichiesto di poter andare in p… - cmdotcom : Cristiano #Ronaldo è a Manchester: incontro con lo United per ottenere la cessione #ManchesterUnited - ciromagliulo26 : RT @juanito1897: Per quanto riguarda il tifo, Roma e Napoli sono piazze simili, ma non si tratta di tifare di più o con più passione. È que… - joaodgsilva20 : sewyyyy Cristiano Ronaldo -