Cristiano Ronaldo alla disperata ricerca di una squadra. L’Atletico Madrid? I tifosi non lo vogliono: “Non lo accetteremo mai” (Di martedì 26 luglio 2022) Cristiano Ronaldo non trova una nuova squadra. Dopo il no del Chelsea e del Bayern Monaco, il suo procuratore Jorge Mendes ha deciso di proporlo anche alL’Atletico Madrid. Gli storici rivali del Real hanno accolto con piacere la richiesta e lo stesso Diego Pablo Simeone né sarebbe entusiasta. Purtroppo per la società madrilena, però, i tifosi non gradiscono l’arrivo di Cr7, da sempre loro antagonista visto il suo passato nel Real Madrid. Quest’ultimi hanno intimato i propri dirigenti di restituire l’abbonamento nel caso cui il cinque volte Pallone d’Oro approdasse alL’Atletico. Sulla vicenda è intervenuto perfino il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida che ha dichiarato: “È escluso. Si tratta di una grande calciatore ma, visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)non trova una nuova. Dopo il no del Chelsea e del Bayern Monaco, il suo procuratore Jorge Mendes ha deciso di proporlo anche al. Gli storici rivali del Real hanno accolto con piacere la richiesta e lo stesso Diego Pablo Simeone né sarebbe entusiasta. Purtroppo per la società madrilena, però, inon gradiscono l’arrivo di Cr7, da sempre loro antagonista visto il suo passato nel Real. Quest’ultimi hanno intimato i propri dirigenti di restituire l’abbonamento nel caso cui il cinque volte Pallone d’Oro approdasse al. Sulla vicenda è intervenuto perfino il sindaco di, José Luis Martínez-Almeida che ha dichiarato: “È escluso. Si tratta di una grande calciatore ma, visto ...

DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - cmdotcom : Cristiano #Ronaldo è a Manchester: incontro con lo United per ottenere la cessione #ManchesterUnited - FrankKhalidUK : Jose Mourinho in the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate. - zazoomblog : Serie A: Dybala batte il record di Cristiano Ronaldo in Serie A - #Serie #Dybala #batte #record - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: '#Cristiano #Ronaldo ritorna alla #Juventus!': fa tutto #Mendes! CIFRE E DATE ? -