Crisi idrica, Uniacque attiva una nuova fonte: aperta la sorgente di Ponte Giurino (Di martedì 26 luglio 2022) Si intensificano gli interventi di Uniacque per arginare le criticità causate dall’emergenza idrica dovuta alla scarsità di precipitazioni. In particolare, per scongiurare il rischio di razionamento e assicurare una maggiore disponibilità della risorsa idrica in Valle Imagna, una delle aree insieme alla Val Serina più colpite dalla carenza (è un territorio che sconta il problema di attingere da piccole sorgenti locali e con un forte flusso turistico, in prevalenza estivo e nel fine settimana), Uniacque comunica l’attivazione di una nuova fonte idrica: la sorgente di Ponte Giurino, che a pieno regime potrà raggiunge i 140 litri al secondo. Gli interventi per la captazione dell’acqua, messi in campo nei ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) Si intensificano gli interventi diper arginare le criticità causate dall’emergenzadovuta alla scarsità di precipitazioni. In particolare, per scongiurare il rischio di razionamento e assicurare una maggiore disponibilità della risorsain Valle Imagna, una delle aree insieme alla Val Serina più colpite dalla carenza (è un territorio che sconta il problema di attingere da piccole sorgenti locali e con un forte flusso turistico, in prevalenza estivo e nel fine settimana),comunica l’zione di una: ladi, che a pieno regime potrà raggiunge i 140 litri al secondo. Gli interventi per la captazione dell’acqua, messi in campo nei ...

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Piemonte: circa mezzo miliardo per fronteggiare crisi idrica e acquedotti colabrodo - vco24news : Piemonte: circa mezzo miliardo per fronteggiare crisi idrica e acquedotti colabrodo - YouTvrs : Crisi idrica, verso lo stato di emergenza nelle Marche: riunione il 2 agosto - - PicenoTime : Crisi idrica, verso lo stato di emergenza nelle Marche se la situazione meteo non migliorerà… - ElenaMarino17 : RT @redblacktree_: @frenchigg Oltre alle stronzate e alle cose davvero preoccupanti in questo manifesto... Zero menzione alla crisi energet… -