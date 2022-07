Crisi | alleanze e urne Cosa pensano gli italiani secondo Swg

Leggi su formiche

(Di martedì 26 luglio 2022) Una lunga traversata separa l’Italia dalle prossime elezioni politiche: circa due mesi in cui a farla da padrona sarà una campagna elettorale senza esclusione di colpi tra le forze politiche in campo. Intanto, qualche numero: al 25 luglio,Swg, la capolista continua a essere Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia al 25%, seguita dal Partito democratico di Enrico Letta, e in terza posizione la Lega di Matteo Salvini. Eppure, ladi governo ha sorpreso molto gli, che non si aspettavano di andare al voto a settembre, e così i numeri raccolti dall’istituto di sondaggi potrebbero riservare sorprese nelle prossime settimane. IL GIUDIZIO SULLAE SUL VOTO Unainaspettata, dunque, ma soprattutto sbagliatail 51% dei cittadini. Ad essere di questa idea è ...