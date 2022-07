Crescono Fratelli d’Italia e Pd | calano Lega | Forza Italia e Cinque Stelle

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 luglio 2022) Più che una crisi politica, per gli elettori quella in corso appare più come una crisi di sistema. E le colpe di questa situazione, per seini su dieci, si racchiudono in due figure politiche: Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Questo è quanto emerge dall’ultimo report di Euromedia Research, riportato dalla Stampa. Il 61,8% degli intervistati non si dichiara contento della fine dell’esperienza del governo Draghi, e tra di loro troviamo il 63,2% degli elettori die il 51,1% di quelli della. Conte (65%), Salvini (58,5%), Grillo (53,5%), Berlusconi (52,9%), Di Maio (46,9%) vengono indicati come i maggiori portatori di “colpe” in questa crisi. Le motivazioni e il grado di responsabilità sono diverse. Enrico Letta si divide tra l’avere avuto delle colpe e non aver avuto nessun ruolo. La presidente di ...