Crepe a sinistra per il Pd | Nicola Fratoianni boccia l’Agenda Draghi

(Di martedì 26 luglio 2022), segretario diItaliana, ha presentato il simbolo comune con Europa Verde con Angelo Bonelli e Eleonora Evi., le faccio la domanda che fanno tutti in queste ore: davveroItaliana e Verdi staranno con Calenda?italiana e Verdi stanno con il paese soffre che soffre una crisi sociale e ambientale. Credo che serva proposta chiara ambiziosa radicale nelle soluzioni. Serve una proposta che comprenda la riduzione orario di lavoro a parità di salario – per tenere insieme transizione e occupazione -, serve un serio percorso di digitalizzazione, serve una vera transizione. Siamo l’unico Paese in cui salari da 30 anni calano mentre i prezzi crescono. Penso a un Paese che per tornare competitivo investa sull’istruzione gratuita fino ...

TommyBrain : RT @AncoraFischia: L’alleanza globale della #NATO, la sinistra europea e le crepe che si moltiplicano.. - IacobellisT : RT @AncoraFischia: L’alleanza globale della #NATO, la sinistra europea e le crepe che si moltiplicano.. - Majden3 : RT @AncoraFischia: L’alleanza globale della #NATO, la sinistra europea e le crepe che si moltiplicano.. - lazzaro14 : RT @AncoraFischia: L’alleanza globale della #NATO, la sinistra europea e le crepe che si moltiplicano.. - AncoraFischia : L’alleanza globale della #NATO, la sinistra europea e le crepe che si moltiplicano.. -

LA NOTIZIA

È diventato sinceramente di"Sono un cattolico democratico di formazione e progressista ... Nei sistemi autocratici come il loro lesono meno visibili, ma quando appaiono fanno crollare ...... accusó il Governo Conte Bis di essere un covo di massimalisti die, per mostrarsi quello ... ha allargato ledella maggioranza del governo italiano. Il M5S, in bilico tra posizioni ex - ... Crepe a sinistra per il Pd, Fratoianni boccia l'Agenda Draghi Caterina Chinnici, europarlamentare del Partito Democratico, ha vinto le primarie del Centro/Sinistra in Sicilia con oltre 13 mila ... Roma con la caduta del Governo Draghi ha creato delle crepe ...Primarie del Centro/Sinistra in Sicilia: si vota sino alle 22 online e nei gazebo allestiti in alcune città Dalle 8 in Sicilia si vota per le primarie del campo progressista per la scelta del candidat ...