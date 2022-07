Cremlino, il caso dell'Agenzia ebraica non sia politicizzato (Di martedì 26 luglio 2022) La questione della sezione russa dell'Agenzia ebraica per Israele, di cui il ministero della Giustizia di Mosca ha chiesto la chiusura per non meglio precisate violazioni della legge, "non deve essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) La questionea sezione russaper Israele, di cui il ministeroa Giustizia di Mosca ha chiesto la chiusura per non meglio precisate violazionia legge, "non deve essere ...

Italian : Cremlino, il caso dell'Agenzia ebraica non sia politicizzato - iconanews : Cremlino, il caso dell'Agenzia ebraica non sia politicizzato - fisco24_info : Cremlino, il caso dell'Agenzia ebraica non sia politicizzato: 'La questione non deve avere impatto su relazioni con… - Betty36174919 : @petergomezblog Ma chi è che ha votato? I troll del Cremlino e dei #5Stelleignobili? In ogni caso draghi batterebbe… - giovannidalloli : «Il governo è stato fatto cadere da tre persone che sono sempre state allineate su posizioni filorusse, non so se è… -