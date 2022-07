Covid partito da animali mercato Wuhan | studi cancellano dubbi

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il19 èdaglivivi venduti neldi, in Cina, alla fine del 2019. E’ la conclusione a cui sono approdati gli autori deglipubblicati in 2 articoli sulla rivista Science. L’analisi coordinata dal professor Michael Worobey – direttore del Dipartimento di ecologia e biologia dell’università dell’Arizona – ha coinvolto esperti di diverse nazionalità e ha prodotto i testi che escludono di fatto ogni ipotesi alternativa per l’origine della pandemia. Secondo gli autori, il passaggio del virus dagliall’uomo si è prodotto in due eventi distinti, neldi Huanan – a– alla fine del 2019. Uno degliha esaminato la localizzazione dei primi casi ...

repubblica : Ora c'e' la prova, il Covid e' partito dagli animali vivi del mercato di Wuhan. Lo attesta uno studio pubblicato su… - repubblica : Ora c'è la prova, il Covid è partito proprio dagli animali vivi del mercato di Wuhan [di Fabio Di Todaro] - DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - LaSte_66 : RT @WRicciardi: Il Covid è partito dagli animali vivi del mercato di Wuhan: ora c'è la prova - alexbottoni : Il Covid è partito dagli animali vivi del mercato di Wuhan: ora c'è la prova -

la Repubblica

Le analisi sull'inizio della pandemia in Cina Il19 èdagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan, in Cina, alla fine del 2019 . E' la conclusione a cui sono approdati gli autori degli studi pubblicati in 2 articoli sulla rivista ...Ilha avuto origine nel mercato di Wuhan Kristian Andersen , docente di immunologia e microbiologia e coordinatore dei due studi pubblicati sulla rivista circa l'origine della pandemia afferma ... Il Covid è partito dagli animali vivi del mercato di Wuhan: ora c'è la prova Sono questi i risultati di uno studio internazionale appena pubblicato su Science che sembra mettere la parola fine alla diatriba sull'origine dalla pandemia. Uno studio pubblicato su Science sembra m ...(Adnkronos) – Il covid 19 è partito dagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan, in Cina, alla fine del 2019. E’ la conclusione a cui sono approdati gli autori degli studi pubblicati in 2 articoli ...