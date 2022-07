Covid, oggi nel Lazio 6892 nuovi contagi e 10 decessi: il dettaglio dalle Asl (Di martedì 26 luglio 2022) Covid, Lazio. Continua sempre l’opera di monitoraggio dei contagi Covid nella Regione Lazio grazie al continuo tracciamento da parte delle Asl dislocate sul territorio: ecco il bollettino aggiornato per oggi, martedì 26 luglio. Leggi anche: Va al pronto soccorso per un dolore al braccio e le dicono che dipende dal Covid: 68enne muore dopo due ore I dati Covid di oggi per la Regione Lazio nuovi contagi: 6892 (ieri 2316, scorsa settimana 10219) Trend al 0,36% (ieri 0,12%) Ricoverati: -5 (settimanale +30, scorsa settimana +11) % occupazione posti disponibili: 17,46% (ieri 17,54%) Terapie intensive: -1 (settimanale +3, settimana scorsa -2) % occupazione terapie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022). Continua sempre l’opera di monitoraggio deinella Regionegrazie al continuo tracciamento da parte delle Asl dislocate sul territorio: ecco il bollettino aggiornato per, martedì 26 luglio. Leggi anche: Va al pronto soccorso per un dolore al braccio e le dicono che dipende dal: 68enne muore dopo due ore I datidiper la Regione(ieri 2316, scorsa settimana 10219) Trend al 0,36% (ieri 0,12%) Ricoverati: -5 (settimanale +30, scorsa settimana +11) % occupazione posti disponibili: 17,46% (ieri 17,54%) Terapie intensive: -1 (settimanale +3, settimana scorsa -2) % occupazione terapie ...

DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - WCostituzione : Renzi oggi vorrebbe (pessimo*) Bonaccini premier: è l'ennesima conferma che quest'ultimo è un candidato in vitro ch… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione anti-Covi… - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 6892 nuovi contagi e 10 decessi: il dettaglio dalle Asl -