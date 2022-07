Covid oggi Lombardia, 13.130 contagi e 70 morti: bollettino 26 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.130 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 26 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 70 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 65.184 tamponi, il tasso di positività è al 20,1%. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 55 (+7). Negli altri reparti, ricoverate 1.577 (+51) persone. I nuovi casi per provincia: Milano: 3.778 di cui 1.327 a Milano città; Bergamo: 1.350; Brescia: 1.694; Como: 637; Cremona: 613; Lecco: 361; Lodi: 383; Mantova: 841; Monza e Brianza: 1.144; Pavia: 852; Sondrio: 171; Varese: 1.002. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.130da coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 70. I nuovi casi sono stati individuati su 65.184 tamponi, il tasso di positività è al 20,1%. I pazientiin terapia intensiva sono 55 (+7). Negli altri reparti, ricoverate 1.577 (+51) persone. I nuovi casi per provincia: Milano: 3.778 di cui 1.327 a Milano città; Bergamo: 1.350; Brescia: 1.694; Como: 637; Cremona: 613; Lecco: 361; Lodi: 383; Mantova: 841; Monza e Brianza: 1.144; Pavia: 852; Sondrio: 171; Varese: 1.002. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - folucar : RT @ahp68: il Migliore ci lascia in eredità 253 morti per covid solo oggi - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 13.130 contagi e 70 morti: bollettino 26 luglio - SkyTG24 : Covid Sicilia, il bollettino: 6.341 casi su 32.386 tamponi -