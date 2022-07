Covid oggi Emilia, 3.889 nuovi casi e 41 morti: bollettino 26 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.889 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Sono 41 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 48 (+2 rispetto a ieri, +4,3%), l’età media è di 62,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.804 (-8 rispetto a ieri, -0.4%), età media 75,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 972 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 358.952) seguita da Modena (609 su ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.889 icontagi da Coronavirus, 262022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Sono 41 i. Complessivamente, la percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti è del 14,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 48 (+2 rispetto a ieri, +4,3%), l’età media è di 62,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.804 (-8 rispetto a ieri, -0.4%), età media 75,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 972(su un totale dall’inizio dell’epidemia di 358.952) seguita da Modena (609 su ...

