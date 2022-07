Covid Italia, Clerici: “Ora più immunità, meno rischi in autunno” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Penso che probabilmente, se ci sarà un picco autunnale” di Covid, “sarà non grave. Ormai i non vaccinati e i vaccinati solo con singola/doppia dose sono pochissimi. E visto che milioni di persone si sono infettate con la variante Omicron, c’è stato un ulteriore rinforzo della risposta immune”. E’ lo scenario prospettato all’Adnkronos Salute da Mario Clerici, docente di immunologia dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. Mentre l’ondata estiva di contagi comincia la sua fase discendente, l’esperto spiega quello che si sta comprendendo rispetto all’ultima sottovariante di Omicron che è stata protagonista di queste settimane: Omicron 5. “BA.5 sembra essere poco visibile agli anticorpi e infatti ci siamo infettati, ma – fa notare Clerici – è riconoscibilissima dai T ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Penso che probabilmente, se ci sarà un picco autunnale” di, “sarà non grave. Ormai i non vaccinati e i vaccinati solo con singola/doppia dose sono pochissimi. E visto che milioni di persone si sono infettate con la variante Omicron, c’è stato un ulteriore rinforzo della risposta immune”. E’ lo scenario prospettato all’Adnkronos Salute da Mario, docente di immunologia dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi. Mentre l’ondata estiva di contagi comincia la sua fase discendente, l’esperto spiega quello che si sta comprendendo rispetto all’ultima sottovariante di Omicron che è stata protagonista di queste settimane: Omicron 5. “BA.5 sembra essere poco visibile agli anticorpi e infatti ci siamo infettati, ma – fa notare– è riconoscibilissima dai T ...

Giorgiolaporta : @OfficialTozzi Non tutti i non vaccinati sono #NoVax. Se hai fatto 45 #vaccini e non fai quello contro il #Covid, n… - Adnkronos : #Crisanti spiega perché l'ondata estiva di #Covid sta finendo. - GuidoDeMartini : ?? IN ITALIA DAI GIUDICI ARRIVANO LE PRIME RISPOSTE AI DUBBI di chi contesta l’obbligo vaccinale ?? Un ragazzo di 16… - fisco24_info : Covid Italia, Clerici: 'Ora più immunità, meno rischi in autunno': (Adnkronos) - L'immunologo: 'Omicron 5 sfugge ag… - ledicoladelsud : Covid Italia, Clerici: “Ora più immunità, meno rischi in autunno” -