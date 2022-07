Covid | in Lombardia 13 130 nuovi casi | 1 350 a Bergamo

(Di martedì 26 luglio 2022) A fronte di 65.184 tamponi effettuati, sono 13.130 ipositivi (20,1%) innella giornata di martedì 26 luglio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 70 decessi, con i saldi dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari entrambi in crescita, rispettivamente di 7 (55 totali) e 51 unità (1.577). I dati di martedì 26 luglio – i tamponi effettuati: 65.184, totale complessivo: 39.886.915 – ipositivi: 13.130 – in terapia intensiva: 55 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.577 (+51) – i decessi, totale complessivo: 41.403 (+70) Iper provincia Milano: 3.778 di cui 1.327 a Milano città;: 1.350; Brescia: 1.694; Como: 637; Cremona: 613; Lecco: 361; Lodi: 383; Mantova: 841; Monza e Brianza: 1.144; Pavia: ...

NewSicilia : #Newsicilia Il #Covid in #Italia prosegue la sua marcia: 13mila casi solo in #Lombardia - rep_milano : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 26 luglio: 13.130 nuovi contagi e 70 decessi - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 13.130 contagi e 70 morti: bollettino 26 luglio - - ledicoladelsud : Covid oggi Lombardia, 13.130 contagi e 70 morti: bollettino 26 luglio - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 13.130 contagi e 70 morti: bollettino 26 luglio: (Adnkronos) - I numeri della regione… -

: 1.694 nuovi contagiati nel Bresciano, 13.130 ine 88.221 in Italia. Sono i numeri di oggi, martedì 26 luglio, sul fronte Coronavirus. Tornano prepotentemente a salire i positivi, come ...A fronte di 65.184 tamponi effettuati, sono 13.130 i nuovi positivi (20,1%). I ricoverati in terapia intensiva sono 55 (+7) mentre nei treparti i ricoverati sono 1.577 (+51). Si sono registrati 70 ...Nel bresciano sono 1.694 i casi di positività al Covid nelle ultime settimane con un tasso di contagiosità, in Lombardia pari al 20,1%. Tornano a salire anche i ricoveri in terapia intensiva, + 7 per ...(Adnkronos) – Sono 13.130 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 26 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 70 morti. I nuovi casi sono stati individuati s ...