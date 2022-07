Covid, il bollettino di oggi martedì 26 luglio: 88.221 nuovi casi (con 446.718 tamponi) e boom di morti (253) (Di martedì 26 luglio 2022) Covid , il bollettino di oggi in Italia: ci sono 88.221 nuovi casi di coronavirus a fronte di 446.718 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'aumento era stato di 23.699 con una cifra molto ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022), ildiin Italia: ci sono 88.221di coronavirus a fronte di 446.718effettuati (mentre il giorno prima l'aumento era stato di 23.699 con una cifra molto ...

Luxgraph : Oggi in Italia 88.221 nuovi contagi e 253 morti | Il bollettino Covid #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - telodogratis : Covid oggi Emilia, 3.889 nuovi casi e 41 morti: bollettino 26 luglio - infoitinterno : Covid, il bollettino del 26 luglio. Aumentano ricoveri e intensive: 253 morti in 24 ore - infoitinterno : Covid oggi in Italia, il bollettino del 26 luglio - infoitinterno : Bollettino Covid in Lombardia e in Italia, 26 luglio -