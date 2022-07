Covid, Costa: “In presenza di positivi senza sintomi meglio eliminare la quarantena, non si può bloccare il Paese” (Di martedì 26 luglio 2022) "Credo che l'obiettivo debba essere quello di arrivare a convivere con il virus" Sars-CoV-2. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile. E allora convivenza a mio avviso significa anche rivedere e rivalutare le regole dell'isolamento in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente io prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere una revisione, una riduzione dell'isolamento per chi è positivo, ma non ha sintomi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022) "Credo che l'obiettivo debba essere quello di arrivare a convivere con il virus" Sars-CoV-2. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile. E allora convivenza a mio avviso significa anche rivedere e rivalutare le regole dell'isolamento in caso di. Sicuramente io prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere una revisione, una riduzione dell'isolamento per chi è positivo, ma non ha". L'articolo .

