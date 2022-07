Covid | 88 221 nuovi casi con 446 718 tamponi | Altri 253 decessi | è il numero più alto da cinque mesi

(Di martedì 26 luglio 2022) In terapia intensiva sono ricoverati 434 pazienti (+8) mentre i guariti sono 107.347. In aumento anche i ricoveri ordinari (+43). Tasso di positività al ...

GiorgioPitzalis : #quartadose #Covid, il bollettino di oggi martedì 26 luglio: aumentano i decessi (253) e 88.221 nuovi casi (con 446… - PaolaRgnm : RT @rtl1025: ?? Sono 88.221 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i cont… - Frankf1842 : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #26luglio - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Sono 88.221 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i cont… - UnioneSarda : #Covid19: in #Italia 88.221 positivi e 253 morti, tasso al 19,7% -

Risalgono a 88.i contagi, che sono però 32mila in meno rispetto a quelli di una settimana fa. Ma è record di ...alla newsletter Speciale coronavirus Salgono da 1.720 a 9.049 i nuovi casi di- ...In terapia intensiva sono ricoverati 434 pazienti (+8) mentre i guariti sono 107.347. In aumento anche i ricoveri ordinari (+43). Tasso di positività al ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 88.221 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 446.718 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Minis ...Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi positivi al coronavirus sono stati 88.221 (ieri 23.699). Le vittime sono 253 (ieri 104), il numero più alto degli ultimi 5 mesi. Il tasso di positività è al 19,7% ...