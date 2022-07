Cossiga, ‘Una vita per la patria’: le ‘firme’ ricordano il presidente (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il ricordo di Francesco Cossiga nelle parole di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui una parte del cammino. Nell’anniversario della nascita del presidente Emerito, torna d’attualità il volume ‘Francesco Cossiga – Una vita per la patria’, curato da Andrea De Passano e pubblicato nel decennale della morte del presidente Emerito, avvenuta il 17 agosto 2010. Il libro raccoglie gli interventi di chi il 24 settembre del 2020, all’Università di Sassari, ha partecipato alla cerimonia commemorativa alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Da Don Vincenzo Paglia passando per Vincenzo Scotti, Luigi Berlinguer, Maria Latella, Giuseppe Marra, Piero Testoni, Paolo Naccarato, Aurora e Angelo Sanza, arricchiscono il volume le testimonianze inedite di autorevoli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Il ricordo di Francesconelle parole di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui una parte del cammino. Nell’anniversario della nascita delEmerito, torna d’attualità il volume ‘Francesco– Unaper la, curato da Andrea De Passano e pubblicato nel decennale della morte delEmerito, avvenuta il 17 agosto 2010. Il libro raccoglie gli interventi di chi il 24 settembre del 2020, all’Università di Sassari, ha partecipato alla cerimonia commemorativa alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Da Don Vincenzo Paglia passando per Vincenzo Scotti, Luigi Berlinguer, Maria Latella, Giuseppe Marra, Piero Testoni, Paolo Naccarato, Aurora e Angelo Sanza, arricchiscono il volume le testimonianze inedite di autorevoli ...

