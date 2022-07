Cosa prevede l''Agenda Draghi' che condizionerà le prossime elezioni (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Il completamento del Pnrr, la riforma del codice degli appalti e della concorrenza, quella del fisco, il piano per fronteggiare l'emergenza energia, il sostegno all'Ucraina. E ancora il superbonus, il reddito di cittadinanza e il salario minimo. Sono alcuni dei punti principali del programma su cui Mario Draghi, nel suo ultimo intervento al Senato di mercoledì scorso, aveva chiesto al Parlamento di rinnovare la fiducia al governo. La cosiddetta 'Agenda Draghi', il patto per il Paese che molti partiti hanno fatto proprio e che rilanceranno durante la campagna elettorale che porterà al voto del 25 settembre. Quella sul Pnrr è la sfida più corposa, e non solo dal punto di vista economico. Entro la fine dell'anno - ha ricordato Draghi la scorsa settimana al Parlamento - vanno raggiunti 55 obiettivi per ottenere ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Il completamento del Pnrr, la riforma del codice degli appalti e della concorrenza, quella del fisco, il piano per fronteggiare l'emergenza energia, il sostegno all'Ucraina. E ancora il superbonus, il reddito di cittadinanza e il salario minimo. Sono alcuni dei punti principali del programma su cui Mario, nel suo ultimo intervento al Senato di mercoledì scorso, aveva chiesto al Parlamento di rinnovare la fiducia al governo. La cosiddetta '', il patto per il Paese che molti partiti hanno fatto proprio e che rilanceranno durante la campagna elettorale che porterà al voto del 25 settembre. Quella sul Pnrr è la sfida più corposa, e non solo dal punto di vista economico. Entro la fine dell'anno - ha ricordatola scorsa settimana al Parlamento - vanno raggiunti 55 obiettivi per ottenere ...

